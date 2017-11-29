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У ПОКРОВСЬКУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЗБІРКУ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ

29.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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29 листопада у стінах Покровської дитячої бібліотеки ім. Теліги презентували поетичну збірку «Спасибо, что ты есть».

 

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