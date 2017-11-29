У ПОКРОВСЬКУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЗБІРКУ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ 29.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.29 листопада у стінах Покровської дитячої бібліотеки ім. Теліги презентували поетичну збірку «Спасибо, что ты есть». Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:библиотека, Димитров, Доброполье, капрі, книга, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, сбоник, сборник, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ