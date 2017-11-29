У МИРНОГРАДІ ПРОВЕЛИ ЮРИДИЧНИЙ ДІАЛОГ ЗІ ШКОЛЯРАМИ

У Мирнограді в Центральній міській бібліотеці провели юридичний діалог «Правова планета дитинства», на який завітали учні 6 – А класу ЗОШ №9, повідомляє у Фейсбук заступник мирноградського міського голови Тамара Прокопова.
На заході мова йшла про права дітей, про Конвенцію ООН про права дитини, про громадські і благодійні організації, які головним своїм завданням вважають захист дітей.
На розгляд школярів ведуча пропонувала різні життєві ситуації, приклади з казок «Попелюшка» Ш.Перо, «Гидке каченя» Г.Х.Андерсена, з оповідання «Ванька» А.П.Чехова, кінофільму «Приключения Электроника» та ін.
Присутні обговорювали проблеми та з’ясовували, які права дитини порушені, що треба знати, якщо дитина стала жертвою поганого ставлення до неї, фізичної або емоційної жорстокості. Крім того, діти засвоїли, що свої права знатипотрібно, але треба пам’ятати і про обов’язки, не порушувати прав інших людей.
Під час юридичного діалогу відвідувачі переглянули уривки з фільму «Права та обов’язки дітей», соціальний ролик «Право на життя», ролик «Конвенція про права дитини», кліпи «Ми — маленькі діти» та «Буду щасливим».
Наприкінці заходу бібліотекар побажала, щоб кожен з присутніх був щасливий і здоровий, щоб завжди був оточений доброю турботою і любов’ю.