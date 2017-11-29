У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ДОРОГАХ ОЧІКУЄТЬСЯ ОЖЕЛЕДИЦЯ — ГСЧС

Ожеледиця прогнозується сьогодні на дорогах в регіоні, в зв’язку з чим водіїв закликають бути обережними, — повідомляє ДСНС в Донецькій області.
За даними Укргідрометцентру, 29 листопада на території Донецької області місцями на дорогах ожеледиця.
«Водіям слід пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості та стан транспортного засобу. У разі виникнення надзвичайних ситуацій зателефонуйте до Служби порятунку за телефоном «101»! «, — йдеться в повідомленні.