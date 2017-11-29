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СИЛЬНІ ДУХОМ: ЯК ЖИВЕТЬСЯ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ?

29.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Вже не перший рік у Покровську працює центр реабілітації дітей-інвалідів «Милосердя». В ньому щоденно проводяться комплексні, індивідуальні та групові заняття. Все це — для розвитку моторики та творчих здібностей малечі з особливими потребами.

 

 

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