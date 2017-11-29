СИЛЬНІ ДУХОМ: ЯК ЖИВЕТЬСЯ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ? 29.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Вже не перший рік у Покровську працює центр реабілітації дітей-інвалідів «Милосердя». В ньому щоденно проводяться комплексні, індивідуальні та групові заняття. Все це — для розвитку моторики та творчих здібностей малечі з особливими потребами. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:граниченные возможности, Димитров, Доброполье, инвалиды, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, Селидово, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ