29 листопада можливі відлиги, але все-таки селяни відзначали настання ранньої зими. Принаймні, замерзали водойми, а вранці були морози.
Тривав Строгий піст, але селяни все одно ходили один до одного в гості. Жінки вечорами збиралися у кого-небудь будинку і займалися різною роботою. Вони шили, пряли, в’язали, розмовляли і виконували народні пісні.
У православній церкві 29 листопада вшановується пам’ять Левія Матвія, який є одним з 12 апостолів і учнів Ісуса Христа. Відомо про нього не надто багато. В писанні говориться, що раніше Матвій працював складальником податків, але коли Христос зустрів його, то звелів піти за ним. Згодом Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римської фортеці Апасарос за проповідь. Традиційно Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написано а арамейською мовою.
Говорили, що «на Матвія і зима потіє», оскільки в цей час могло спостерігатися сильне потепління. Причому, чим сильніше відлига, тим більше суворою і холодною буде зима. Часто на Матвія був поривчастий і сильний вітер. Тому, в народі його іменували ветродуя. Особливо важку роботу в цей день не виконували. Люди просто ходили один до одного в гості, проводили час за бесідами.
Народні прикмети на 29 листопада
- Пішов сніг на Парамона — скоро будуть хуртовини
- Сильний вітер 29 листопада — взимку будуть часті завірюхи і хуртовини
- Холодний день — зима теж буде суворою
- Тепла і дощова погода 29 листопада — зима буде теплою і м’якою
- Якщо людина народилася в день Матвія, то в якості талісмана йому рекомендується носити лазурит
- Хмари низько йдуть — прикмета, що буде холоднеча
- Чим сільнееоттепель, тим більше холодної зима буде
- Сніг випав 29 листопада — затримається до водопілля
- Сильно розбушувався вітер — потрібно кине жменю сирої крупи в його напрямку, і він скоро вщухне
- Якщо хтось дав вам порада в цей день, можна сміливо йому слідувати
- Якщо річ надіти навиворіт перед виходом з дому в цей день, то подорож буде невдалим
- Не можна в будинку свистіти — таргани заведуться
- Не можна на стіл сідати — це до біди
- Не можна розгулювати 29 листопада в одному шкарпетці, тапочці або панчосі по дому — помре хтось із батьків
- Не можна говорити з людиною, стоячи через поріг — прикмета, що посваритеся