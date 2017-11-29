ГОРОСКОП НА 29 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
День чудовий для вирішення низки господарських питань. Перш ніж відправлятися в магазин, зазирни в свій фінансовий блокнотик. Зараз зайві покупки можуть бути для тебе недопустимою розкішшю. Все ж варто спланувати свої витрати з тим, щоб уберегти себе від наслідків можливого безгрошів’я. День сприяє сімейному дозвіллю.
ТЕЛЕЦЬ
Чудовий день для того, щоб нарешті розслабитися, виспатися, а потім вирушити на шопінг. Саме цим тобі сьогодні і слід зайнятися. Зрештою, немає нічого вічного. Зате є речі, які вимагають заміни. Чудовий день для того, щоб придивитися до дорогої покупки. Особливо, якщо це нерухомість або автомобіль.
БЛИЗНЮКИ
Твоя товариськість і любов до інформації в принципі не раз допомагала і виручала тебе в житті. Саме тому, тобі варто більше уваги приділяти тому, щоб підтримувати дружні зв’язки. Варто задуматися про те, як можна з вигодою використовувати твій потенціал. Можливо, ти можеш заробляти на посередницьких послугах.
РАК
Сьогодні має сенс зайнятися виключно собою і своїм здоров’ям. Тому, тобі рекомендовано сьогодні утриматися від високих навантажень, як нервових, так і фізичних. Постарайся сьогодні докласти максимум зусиль для того, щоб відновити сили і допомогти організму впоратися з навантаженням.
ЛЕВ
Сьогодні має сенс зайнятися реалізацією того, про що ти давно мріяла. Що б це не було — у тебе обов’язково все вийде. Варто подумати про можливість залучити в свій проект якомога більше хороших та надійних людей. Можливо, це буде твоїм справжнім проривом. Чітке, зважене мислення, яким нагородила тебе природа, допоможе вийти тобі з будь-якої ситуації.
ДІВА
Сьогодні має сенс зайнятися своїм особистим життям. Тому не сиди вдома, а вирушай на зустріч своїй долі, якщо ти її ще не зустріла. Якщо ти вже знайшов свою половинку, то й тобі теж не варто залежуватися на дивані. Тобі варто пізнавати себе крізь призму цього світу, пізнавати себе і партнера в різних ситуаціях, у різних ролях. Не бійтеся робити один в одному відкриття. Адже у вас є надійна страховка від усіх бід — це ваша любов!
ТЕРЕЗИ
Сьогодні не варто спати довго, навпаки — буди своїх друзів і вирушайте у місто. Спільний шопінг з метою приготувати щось смачненьке — може бути досить захоплюючим. Найголовніше — це настрій. А він в тебе буде на вищому рівні!
СКОРПІОН
Сьогодні тобі варто проаналізувати свої вчинки минулого і якомога швидше постаратися їх виправити. Якими б вони не були важкими і складними — краще все ж залишатися людиною в будь-якій ситуації. День чудовий, особливо якщо врахувати той факт, що ти давно була готова зняти з душі важкий тягар старих спогадів.
СТРІЛЕЦЬ
Постарайся сьогодні не наговорити чогось зайвого і тим самим образити людину, яка до тебе не байдужа. Тобі варто якомога краще пізнати свою другу половинку, оскільки він може приховувати в собі ряд секретів, про які не варто балакати, але варто про них знати. Так чи інакше — кожен з вас зробив свій вибір, і цей вибір варто поважати.
КОЗОРІГ
Сьогодні тобі варто зайнятися шопінгом і задовольнити потреби тих, хто поруч. Чудовий день для того, щоб реалізувати задумане в повній мірі. Постарайся не впасти в бруд обличчям перед близькими. Вони на тебе дуже розраховують. Відносини з другою половинкою налагоджуються — не зіпсуй їх грубим словом або байдужістю.
ВОДОЛІЙ
Сьогодні тобі варто зустрітися з друзями або відправитися в невелику подорож. У цю пору року ти можеш спостерігати ряд чудових пейзажів. Особливо, якщо ти вирішиш відвідати історичні пам’ятки архітектури — у тебе вийдуть чудові знімки. Обов’язково візьми з собою кохану людину або сім’ю. Вам буде що згадати.
РИБИ
Сьогодні варто зайнятися домашнім господарством. Особливо це стосується вишуканої кулінарії. Не варто затьмарювати атмосферу цього дня своїм важким настроєм. Якщо ти ввімкнеш улюблену музику і попросиш рідних допомогти тобі — ти дуже швидко зрозумієш, що поганий настрій, це не привід сумувати. Увечері має сенс відправитися в кіно, театр або в гості.