ГЕННАДІЙ ЗУБКО: ПЕРШИЙ МАКСИМАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ВІД РЕФОРМИ ЖКГ ОТРИМАЄМО ВПРОДОВЖ ТРЬОХ-П’ЯТИ РОКІВ

Для модернізації житлового сектора в Україні потрібно близько €30 млрд. Для модернізації підприємств з теплопостачання та мереж – ще €10 млрд, водопостачальних підприємств – близько €6 млрд. Країни Європи проходили цей шлях модернізації 15 років. Нам потрібно пройти його за 8-10 років.
Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в інтерв’ю «Діловій столиці».
Він зазначив, що модернізацію галузі вже фінансують міжнародні фінансові організації, зокрема Світовий банк дає водо- та теплопостачальним підприємствам €1 млрд, Європейський інвестиційний банк — €400 млн. Але, на його думку, цих коштів недостатньо.
«Україна витрачає щороку на субсидії для 65% населення 80 млрд грн (близько $3,5 млрд). Ці витрати на 40% неефективні, оскільки оплачують немодернізоване житло. Дані кошти потрібно повернути у вигляді інвестицій, а не розглядати лише, як витрати. Тож головне завдання – монетизація на рівні підприємств і монетизація залишків субсидій у вигляді інвестицій на термомодернізацію», — підкреслив Геннадій Зубко.
Він відзначив важливість консолідації усіх джерел фінансування для реформування галузі. «Говоримо про співфінансування з міжнародними партнерами щодо Фонду енергоефективності та проектів з комунальними підприємствами. Програми термомодернізації у форматі 50 на 50 фінансують громадяни та держава. У них беруть участь і муніципальні програми. За умови консолідації коштів згадані проекти можуть бути впроваджені в Україні за 8-10 років. Але перший максимальний ефект може бути отримано протягом трьох-п’яти років», — заявив Геннадій Зубко.