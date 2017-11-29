ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 ЛИСТОПАДА

- 1899 — засновано іспанський футбольний клуб «Барселона».
- 1929 — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком.
- 1947 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав. Наслідком цього рішення стала поява Держави Ізраїль.
- 1959 — церемонію вручення нагород «Ґреммі» вперше показали по американському телебаченню. Серед лауреатів були Френк Сінатра та Дюк Еллінґтон.
- 1963 — президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим.
- 1990 — Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Ірака силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року.
- 1994 — ВР України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992 у Ріо-де-Жанейро.
- 1996 — міжнародний трибунал з колишньої Юґославії виніс свій перший вирок. До 10 років тюремного ув’язненння був засуджений хорват Дражен Ердемович, визнаний винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії.
- 1999 — з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України.
- 2007 — депутати від виборчих блоків «БЮТ» та «Наша Україна — Народна Самооборона» створили коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання