БОКСЕР ДОБРОПІЛЛЯ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРНІРУ

V Міжнародний турнір з боксу пам’яті Василя Лотоцького завершився в Луцьку. Учасниками стали 250 найсильніших боксерів з 17 областей України, а також представники Польші, Литви, Білорусі.
Донецьку область у ваговій категорії до 75 кг представляв вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Добропільського міського відділу освіти Олександр Біліменко. Після трьох переконливих перемог над польськими боксерами та через явну перевагу за кількістю очок над спортсменами з Закарпаття Олександр отримав звання Чемпіона турніру.
Вітаємо!