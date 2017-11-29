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БОКСЕР ДОБРОПІЛЛЯ – ПЕРЕМОЖЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО ТУРНІРУ

29.11.2017 Новини Комментариев нет
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V Міжнародний турнір з боксу пам’яті Василя Лотоцького завершився в Луцьку. Учасниками стали 250 найсильніших боксерів з 17 областей України, а також представники Польші, Литви, Білорусі.

Донецьку область у ваговій категорії до 75 кг представляв вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Добропільського міського відділу освіти Олександр Біліменко. Після трьох переконливих перемог над польськими боксерами та через явну перевагу за кількістю очок над спортсменами з Закарпаття Олександр отримав звання Чемпіона турніру.

Вітаємо!

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