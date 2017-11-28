У РОДИНСЬКОМУ СТАЛАСЯ НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ З РТУТТЮ

28 листопада о 06:32 на телефон Служби порятунку «101» від мешканця одного з будинків на вул. Краснолиманській у м. Родинське Донецької області надійшло повідомлення про розлив ртуті в квартирі. За вказаною адресою виїхали рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події бійці ДСНС з’ясували, що в кухонній кімнаті на підлозі стався розлив ртуті на площі 2 кв. м. Один з мешканців квартири при спробі самогубства проковтнув частку отруйної речовини. Чоловіка було негайно госпіталізовано до Покровської центральної лікарні, наразі його стан лікарі характеризують як задовільний.
Бійці ДСНС у захисних костюмах за допомогою спринцівки провели збір ртуті з підлоги, всього було зібрано 5 мг речовини. Ртуть була поміщена у скляний резервуар із мильно-содовим розчином. Після чого рятувальники провели обробку підлоги кухні мильно-содовим розчином та провітрили приміщення. З мешканцями квартири була проведена профілактична бесіда щодо заходів безпеки при використанні небезпечних речовин.
Для надання допомоги від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.