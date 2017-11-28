Актуально:

У РОДИНСЬКОМУ СТАЛАСЯ НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ З РТУТТЮ

28.11.2017 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

28 листопада о 06:32 на телефон Служби порятунку «101» від мешканця одного з будинків на вул. Краснолиманській у м. Родинське Донецької області надійшло повідомлення про  розлив ртуті в квартирі. За вказаною адресою виїхали рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону.

 

4_1500x844.jpg

На місці події бійці ДСНС з’ясували, що в кухонній кімнаті на підлозі стався розлив ртуті на площі 2 кв. м. Один з мешканців квартири при спробі самогубства проковтнув частку отруйної речовини. Чоловіка було негайно госпіталізовано до Покровської центральної лікарні, наразі його стан лікарі характеризують як задовільний.

2_1500x844.jpg

Бійці ДСНС  у захисних костюмах за допомогою спринцівки провели збір ртуті з підлоги, всього було зібрано   5 мг речовини. Ртуть була поміщена у скляний резервуар із мильно-содовим розчином. Після чого рятувальники  провели обробку підлоги  кухні мильно-содовим розчином та  провітрили приміщення. З мешканцями квартири була проведена профілактична бесіда щодо заходів безпеки при використанні небезпечних речовин.

Для надання допомоги від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.3_1500x844.jpg

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , ,

Додати коментар