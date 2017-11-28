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28 ЛИСТОПАДА РОЗПОЧАВСЯ РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

28.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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У вівторок, 28 листопада, почався  Різдвяний піст почався. Він триває 40 днів і закінчиться 6 січня.

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