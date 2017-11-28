28 ЛИСТОПАДА РОЗПОЧАВСЯ РІЗДВЯНИЙ ПІСТ 28.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.У вівторок, 28 листопада, почався Різдвяний піст почався. Він триває 40 днів і закінчиться 6 січня. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Пост, Родинское, Рождественский пост, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ