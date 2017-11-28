ІМЕНИНИ 28 ЛИСТОПАДА

Григорій — значення імені – «не спить», «бадьорий», «безсонний». Походження імені Григорій грецьке, від слова «григорео», що трактується як «пильнувати, пильнувати». Ім’я Григорій асоціюється з ідеальним християнином.
Дмитро — поширене українське ім’я грецького походження, що означає «присвячений богині Деметрі». Деметра — давньогрецька богиня землі і родючості, тому ім’я Дмитро часто дають значення «землероб». Народні форми імені Дмитро в українській мові: Мітрій, митр. Зменшувально-пестливе звертання Миха також використовується і для звернення до Михайла.
Микита — ім’я в перекладі з грецької означає «переможець». Ім’я Микита прийшло до нас із Стародавньої Греції. Покровителем цього імені вважається святий Микита Сповідник, який був ігуменом Мидикийской обителі. Він відзначився тим, що сповідував всіх бажаючих, відпускав гріхи їм, тим самим рятуючи заблукалі душі з чистилища. Популяризував християнську віру, проповідував справжні моральні цінності.
Микола — в перекладі з грецької мови означає «переможець народів». За буквальним змістом ім’я Микола тотожне імені Никодим. У різних країнах Європи у цього імені є аналоги. У Франції — Нікола, Кола, в Угорщині — Міклош, в Німеччині — Ніколаус, в Скандинавії — Ніклас. Скорочені звернення до Миколи в Європі стали самостійними іменами — Клаус, Нільс.
Петро — чоловіче ім’я має давньогрецькі корені. Походження імені Петро пов’язано з давньогрецьким словом, яке перекладається як «скеля» або «камінь».
Пилип — Ім’я отримало своє походження з грецької мови, його значення — люблячий коней. Варто зауважити, що в Греції, кінь був одним із символів благородної людини.