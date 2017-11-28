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ЩО ОБГОВОРЮВАЛИ НА ФОРУМІ  У КРАМАТОРСЬКУ?

28.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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У Краматорську пройшов другий форум з децентралізації. Основними темами форуму стали здобутки та проблеми у формуванні громад. Втілення кращих практик самоврядування та визначення основних напрямків розвитку громад Донеччини.

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