ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛ НОВОГО ЗАМПРЕДА СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

Президент Петр Порошенко своим указом назначил на должность заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Андрея Алексеенко.
«Назначить Алексеенко Андрея Викторовича первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в указе № 389/2017, обнародованном на сайте главы государства сегодня.
Напомним, 17 октября указом президента был освобожден от занимаемой должности первый заместитель главы СВР Игорь Разинков.
Шпионский скандал между Украиной и Беларусью набирает обороты.
По результатам анализа данных за 2015 г., только 13% сотрудников СВР Украины в Крыму остались верны присяге.