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ПОРОШЕНКО НАЗНАЧИЛ НОВОГО ЗАМПРЕДА СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ

28.11.2017 Новини Комментариев нет
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Президент Петр Порошенко своим указом назначил на должность заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Андрея Алексеенко

«Назначить Алексеенко Андрея Викторовича первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в указе № 389/2017, обнародованном на сайте главы государства сегодня.

Напомним, 17 октября указом президента был освобожден от занимаемой должности первый заместитель главы СВР Игорь Разинков.

Шпионский скандал между Украиной и Беларусью набирает обороты.

По результатам анализа данных за 2015 г., только 13% сотрудников СВР Украины в Крыму остались верны присяге.

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