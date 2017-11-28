НА ДОНЕЧЧИНІ ЛІКВІДОВАНО НЕЗАКОННИЙ КАНАЛ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ

Співробітниками управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Донецькій області («Фантом») у ході проведення спільних заходів із військовослужбовцями 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, співробітниками спецпідрозділу «Рись» Служби безпеки України, військової контррозвідки СБУ, полку поліції спеціального призначення «Дніпро-1» упереджено незаконне переміщення через лінію розмежування поза межами встановлених дорожніх коридорів крупної партії товарно-матеріальних цінностей, повідомляє Покровська об’єднана державна податкова інспекція.