«НАФТОГАЗ» СНОВА ПОВЫСИЛ ЦЕНУ ГАЗА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАК «Нафтогаз Украины» увеличил цены природного газа на декабрь на 2,4% — до 9918 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС) относительно ноября 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные НАК.
По данным НАК, в частности, цена природного газа с НДС для промышленных потребителей и других субъектов при использовании от 50 тыс. куб. м газа в месяц в случае предоплаты составит 9019,2 гривен, а при оплате в период потребления или после — 9918 гривен.
Такие цены будут действовать с 1 декабря 2017 года и до конца месяца.