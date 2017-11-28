МИНОБОРОНЫ УСИЛИЛО ОХРАНУ ВОЕННЫХ СКЛАДОВ

Для усиления охраны и обороны арсеналов, баз и складов Министерство обороны Украины внесло изменения в организационно—штатные структуры подразделений охраны.
На сайте МО Украины сообщается, что, помимо усиления охраны военных объектов, арсеналов, баз и складов, ведутся восстановительные работы в хранилищах боеприпасов и ремонтные работы по улучшению систем охраны.
«Так, в течение этого года по Программе живучести восстановлено 89 хранилищ, более 23 км ограждения периметра и инженерных средств охраны, изготовлено более 5 тыс. единиц тары для боеприпасов, отремонтировано три защищенных хранилища, установлены системы защиты от БПЛА и т. п. До конца текущего года планируется выполнить ряд первоочередных работ в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями», — говорится на сайте Минобороны.
Осуществляются также мероприятия по переукладке боеприпасов в новую тару, параллельно проводится обслуживание боеприпасов.