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МЕШКАНЕЦЬ ПОКРОВСЬКА ДОБРОВІЛЬНО ЗДАВ ДО ПОЛІЦІЇ ЗНАЙДЕНІ БОЄПРИПАС

28.11.2017 Новини Комментариев нет
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До Покровського відділу поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив про те, що знайшов пакет з набоями до автомату Калашникова. Чоловік звільнений від кримінальної відповідальності.

Ввечері минулого дня до чергової частини Покровського відділу поліції із заявою про добровільну здачу боєприпасів звернувся 30-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що минулого дня, в одному з мікрорайонів міста, він знайшов поліетиленовий пакет з набоями до автомату Калашникова калібру 5,45 мм у кількості 42 шт.

«Щоб боєприпаси не потрапили до рук злочинців та не бажаючи порушувати закон, я вирішив позбутися небезпечної знахідки», — пояснив законослухняний покровчанин.

Поліція вкотре нагадує, що зберігання зброї без дозвільних документів це не тільки кримінальне правопорушення, але і небезпека для оточуючих.

Відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачена частиною 1 статті 263 Кримінального Кодексу України та тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. В той же час, згідно третьої частини статті — особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Таким чином, чоловіку не загрожує кримінальна відповідальність, а його вчинок – це приклад для інших.

Покровський відділ

поліції Донецької області

 

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