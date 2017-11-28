ЗА ДОБУ ВПРАВНІ ШАХРАЇ ОШУКАЛИ ДВОХ ГРОМАДЯН

До чергової частини Покровського відділу поліції звернулась 65-річна місцева мешканка із заявою про те, що невідомі незаконним шляхом заволоділи її грошовими коштами. Виявилося, що в даному випадку шахраї діяли за «старою» схемою – надіслали потерпілій смс-повідомлення про те, що її банківську картку заблоковано і для її розблокування жінці потрібно назвати «співробітникам банку» комбінацію цифр із наступного повідомлення. Постраждала діяла чітко за вказівками і навіть не підозрювала, що має справу із зловмисниками. Лише коли жінці прийшло смс про те, що на її рахунку не залишилося коштів, вона зрозуміла, що потрапила на «гачок» до шахраїв. Правоохоронцям покровчанка зізналася, що не раз чула про подібні випадки, а от чому сама не передзвонила до банківської установи — пояснити не змогла.
Інший випадок трапився із молодим чоловіком, який захотів придбати вугілля для опалення свого будинку. На сайті з купівлі-продажу товарів потерпілий знайшов оголошення, в якому продавець пропанував вугілля за сприятливу ціну та обіцяв доставити його власним автомобілем й в найкоротший термін. Саме це і «підкупило» потерпілого. І він, здзвонившись із постачальником, погодився на умову спочатку передплатити, а потім вже отримати товар. В той же день 22-річний чоловік перерахував гроші на картку продавцю і почав чекати на обіцяний автомобіль із вугіллям. Час спливав, але товару так і не було. Тоді він подзвонив продавцю аби запитати, чи все гаразд із машиною, але телефон постачальника виявився вимкненим, а його об’ява зникла з сайту. Ошуканий громадянин звернувся до правоохоронців із проханням допомогти встановити особу, яка скористалася його довірою і видурила 1 800 гривень.
За обома фактами поліцейськими відкриті кримінальні провадження за ст.190 (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3-х років позбавлення волі.