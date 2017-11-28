«ДОСТУПНІ ЛІКИ» У 2018 РОЦІ ДІЯТИМУТЬ ЩЕ ДЛЯ ТРЬОХ НАПРЯМКІВ ЗАХВОРЮВАНЬ

Мова йде про ліки від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для здоров’я матері і дитини під час вагітності. Урядова програма «Доступні ліки» діє з квітня 2017 року. Мільйони українців по всій країні вже скористалися програмою та отримали життєнеобхідні ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.
Програма зарекомендувала себе досить успішно: в залежності від регіону «Доступні ліки» щомісяця отримують від 100 до 200 тис. пацієнтів у понад 6,6 тис. аптек. Восени попит на програму не припиняє зростати: щомісяця на 150 тис. рецептів пацієнти використовують більше. Бюджетом цього року на реалізацію програми передбачено 700 млн грн, у наступному році ця цифра має збільшитися до 1 млрд грн.
Враховуючи розширення фінансування у наступному році, Міністерство охорони здоров’я планує додати до урядової програми «Доступні ліки» ще три нозології. Про це йдеться в проекті постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Рішенням Міністерства за рекомендацією національних та міжнародних експертів до програми планується додати для забезпечення хворих по 3 нових нозологій 9 МНН: для лікування виразки і хронічних гастроентерологічних патологій, депресивних станів та анемії вагітних у першому триместрі. За попередніми підрахунками спеціалістів, включення цих захворювань обійдеться бюджету близько 300 млн грн.
Також у проекті постанови передбачено додати ще по одній діючій речовині для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та діабетом ІІ типу – «Лозартан» і «Глібенкламід».
«Доступні ліки» – це початок кардинальних змін у забезпечені громадян вільним доступом до ефективних та безпечних життєвонеобхідних ліків. У перспективі, ми плануємо, щоб кожен пацієнт був на 100% забезпечений ліками від найпоширеніших захворювань. З нового року ми долучаємо до програми відшкодування державою вартості лікарських засобів ще 3 групи захворювань. Ключовими критеріями їх включення є тягар хвороби, динаміка захворювання, розповсюдження та ефективність лікування на амбулаторній ланці”, – зазначив заступник Міністра охорони здоров’я Роман Ілик.
Довідково
За даними Центру медичної статистики МОЗ, кожен 6 українець страждає на захворювання органів травлення. Понад 850 тисяч громадян у 2016 році мали виразку шлунку або 12-палої кишки.
За результатами дослідження експертів Міжнародного медичного корпусу, 4 з 10 основних причин інвалідності в світі спричинені розладами психічного здоров’я. До 2030 року депресія стане третьою найбільш поширеною хворобою в країнах з низьким доходом і другою – з середнім. Натомість кожна гривня, інвестований у лікування загальних психічних розладів в Україні, принесе в двічі більше для відновлення людської продуктивності.
Анемія при вагітності – це, перш за все, ризик здорового розвитку дитини. Недостатня кількість еритроцитів та заліза в жіночому організмі може спричинити передчасні пологи, недоношування, дострокове відшарування плаценти, родову кровотечу, тощо. Дані Центру медичної статистики МОЗ свідчать про те, що кожна 4 вагітна жінка страждає на анемію. У 2016 році понад 98 тисячам майбутніх матерів було діагностовано цю патологію.