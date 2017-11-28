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«ДОСТУПНІ ЛІКИ» У 2018 РОЦІ ДІЯТИМУТЬ ЩЕ ДЛЯ ТРЬОХ НАПРЯМКІВ ЗАХВОРЮВАНЬ

28.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Мова йде про ліки від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для здоров’я матері і дитини під час вагітності. Урядова програма «Доступні ліки» діє з квітня 2017 року.

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