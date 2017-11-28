ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 28 ЛИСТОПАДА

- 1414 — Арешт чеського реформатора Яна Гуса.
- 1520 — Перший європеєць Фернан Магеллан проплив із Атлантичного океану в Тихий.
- 1561 — Оголошено про саморозпуск Ливонського лицарського ордену, землі якого перейшли до Польщі та Литви
- 1654 — Почалася героїчна оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від польських військ (30 листопада оборонці підірвали себе разом з фортецею; цей епізод описаний М. Старицьким у повісті «Оборона Буші»).
- 1918 — Румунський Генеральний конгрес Буковини в Чернівцях проголосив об’єднання краю з Румунією.
- 1928 — На Одещині створено першу машино-тракторну станцію (МТС) ім. Шевченка- Березівський район.
- 1970 — італійська ліво-терористична організація «Червоні бригади» провела свою першу операцію — серію вибухів на заводі «Піреллі».
- 1974 — У нью-йоркському концертному залі «Медісон Сквер Гарден» екс-бітл Джон Леннон виступив зі сцени востаннє.
- 1983 — Вперше за історію американських космічних польотів у складі американського екіпажу був іноземний громадянин — західнонімецький фізик Ульф Мербольд (був на борту космічного корабля «Спейс Шаттл-9 Колумбія-6»)
- 2000 — Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе
- 2006 — Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.
- 2007 — крокодила Годзіллу, який у травні втік у Маріуполі з пересувного зоопарку і якого протягом півроку марно шукали працівники МНС, спіймали робітники у відстійнику Маріупольської ТЕЦ. 30 листопада Годзілла помер у пожежній частині, де його тримали до прибуття господаря. У місті йому збудовано пам’ятник.