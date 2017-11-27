CORE i9 В НОУТБУКАХ?

Компанія FinalWire, яка займається розробкою популярної інформаційно-діагностичної утиліти AIDA64, видала інформацію про підготовлювані до виходу процесорах Intel. Судячи з документації до нової версії AIDA64, в число новинок увійдуть мобільні чіпи сімейства Core i9.
За попередніми даними, мобільні процесори Core i9-8000 Coffee Lake-H мають шість ядер, підтримку технології багатопоточності Hyper-Threading і 12 МБ кеш-пам’яті третього рівня.
Першою моделлю в лінійці стане чіп Core i9-8950HK. Процесорами Core i9 будуть комплектуватися ігрові ноутбуки з діагоналлю дисплея не менше 17 дюймів, екранами з роздільною здатністю (разрешением) 4K і однією або декількома продуктивними відеокартами.