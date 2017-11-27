У ПОКРОВСЬКОМУ МУЗЕЇ ВІДКРИЛАСЬ  ВИСТАВКА «СПІВУЧІ ПОЛОТНА»

27 листопада 2017 року в Покровському історичному музеї відбулася презентація персональної виставки Чуприни Миколи Степановича «Співучі полотна».
Яскраві та теплі кольори застигли на полотнах, представлених в експозиції, кожне з яких оспівує красу рідної природи в різні пори року. Це вже друга персональна виставка автора в музеї. На розсуд глядачів представлено більше сорока творчих робіт, серед яких картини з пейзажами та натюрмортами, петриківський розпис, а також вироби декоративно-прикладного мистецтва виготовлені з дерева. Кожна робота вражає по-своєму, але в них є одна спільна риса – майстерність їх виконання.
В своїх роботах Микола Степанович передає не тільки власне враження від побаченого, але й свої почуття, настрій, захоплення природою української землі.
На презентації були присутні колеги та друзі Миколи Степановича, які привітали його з відкриттям виставки. А від імені начальника відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Олехнович Олени Олександрівни автор був відзначений подякою, яку було передано директором Покровського історичного музею Рожковою Ангеліною Вікторівною.
Виставка буде діяти до 12 грудня 2017 року. Пропонуємо відвідувачам завітати до музею, щоб поринути в красу рідної природи та отримати задоволення від побаченого.