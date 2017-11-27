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ТЕРМІН ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ СТАВ МЕНШЕ

27.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Згідно з новою постановою Кабміну, тим, хто тільки отримує права, видаватимуть посвідчення терміном на 2 роки, після чого будуть міняти їх на постійні тільки в тому випадку, якщо водій скоїв не більше двох правопорушень.

 

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