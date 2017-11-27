ТЕРМІН ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ СТАВ МЕНШЕ 27.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Згідно з новою постановою Кабміну, тим, хто тільки отримує права, видаватимуть посвідчення терміном на 2 роки, після чого будуть міняти їх на постійні тільки в тому випадку, якщо водій скоїв не більше двох правопорушень. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:водительские права, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, права, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ