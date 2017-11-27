МИРНОГРАДСЬКІ ДЗЮДОЇСТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ТУРНІРІ

В місті Дніпро 25 листопада проходили змагання Всеукраїнського турніру з боротьби дзюдо «Українка» серед дівчат з 2002 по 2007 роки народження. В змаганнях брали участь 170 спортсменок з різних регіонів України. Склад збірної команди міста Мирноград представляли шість вихованок дитячо-юнацької спортивної школи відділення дзюдо. За підсумками змагань Руслана Кононенко (2004 р.н.) виборола п’яте місце у ваговій категорії 63 кг., інші спортсменки посіли 7 місця в своїх вікових та вагових категоріях.