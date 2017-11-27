З 1 ГРУДНЯ ЗРОСТЕ РОЗМІР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 27.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1 грудня 2017 року зросте розмір близько 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Димитров, инвалиды, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, пенсия, Покровск, Покровськ, Родинское, розенко, ТБ КАПРІ, тв капри Додати коментар Отменить ответ