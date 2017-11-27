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З 1 ГРУДНЯ ЗРОСТЕ РОЗМІР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

27.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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1 грудня 2017 року зросте розмір близько 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

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