G.SKILL АНОНСУВАЛА КОМПЛЕКТИ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ TRIDENT Z RGB DDR4

Компанія G.Skill представила модулі оперативної пам’яті Trident Z RGB DDR4, що характеризуються високою частотою і низькими затримками.
Планки обладнані світлодіодним підсвічуванням і будуть доступні як у вигляді двоканальних, так і у вигляді чотирьохканальних наборів. G.Skill пропонує комплекти оперативної пам’яті Trident Z RGB DDR4 сумарним об’ємом 16 і 32 ГБ, з таймингами 17-17-17-37, що працюють на частоті 4000 МГц (1,35 В) і 4133 МГц (1,4 В).
Крім того, в продаж надійде набір з чотирьох модулів об’ємом по 8 ГБ кожен, з таймингами 17-18-18-38 і частотою 4266 МГц (1,45 В). Оперативна пам’ять Trident Z RGB DDR4 підтримує профілі Intel XMP 2.0. G.Skill почне продажі оперативної пам’яті Trident Z RGB DDR4 в січні 2018 року.