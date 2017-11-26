ІМЕНИНИ 26 ЛИСТОПАДА

Герман — чоловіче ім’я, яке має кілька версій походження. Згідно з однією з них, це ім’я походить від латинського слова «йоганн», у якого є кілька можливих перекладів. Найбільш часто це слово перекладають як «єдинокровних», «рідний», «братній», «справжній», «істинний». За іншою версією походження імені Герман пов’язано з древнегерманским ім’ям Германн, яке означає «воїн». Деякі дослідники відзначають, що ім’я Герман могло статися від слова «йоганн», яке перекладається як «з Німеччини» чи «німець».
Григорій — ім’я грецького походження і в перекладі з слова «грігорео» означає «пильнувати, не спати», а також його переводять як прикметник «бодрствующий», «не спляча». Григорій — одне з небагатьох власне християнських імен, що з’явилося в епоху становлення християнства; ім’я метафорично зіставлялося з особистими якостями ідеального християнина.
Іван — ім’я походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом».