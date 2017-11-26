У церкві 26 листопада вшановувалась пам’ять святого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, який жив приблизно у IV-V столітті. Сьогодні він шанується як один з трьох Вселенських святителів і вчителів, перебуваючи на одному рівні з Григорієм Богословом і Василем Великим. Народився Іоанн на території Антіохії в сім’ї чиновника і одержав гарну освіту. Досить рано він став вивчати Святе Письмо, після чого усвідомив, що йому хочеться прийняти християнство. Згодом, коли Іван став ченцем, його вважали гідним кандидатом на посаду єпископа, але той вважав за краще відмовитися від сану і відправився в пустелю, де проводив час у постійній молитві та роздумах. Кілька років Іван присвятив створенню богословських книг, найвідомішими з яких є «Книги про незайманість», «Про провидіння» і т. д. Іоанн був висвячений в сан пресвітера, після чого він міг нести Слово Боже людям. В результаті, Іван виявився чудовим проповідником і навіть отримав прізвисько Златоуст від своєї пастви. Відомо, що протягом 20 років приблизно 2 рази в тиждень Іоанн постійно проповідував у храмі і також займався написанням великої кількості навчань, бесід, похвал. У 397 році Іван стає патріархом у Константинополі, активно займається вдосконаленням діяльності священнослужителя.
26 листопада часто дули досить сильні вітри, яких селяни боялися. Вони зміцнювали споруди у дворі і вірили в те, що стихія вражає тільки лінивих і злих людей. Вірили в божество Мороза, який носив негативний відтінок. Уявляли його як старого високого зросту з довгою бородою. Все, до чого доторкається мороз, моментально перетворюється в лід.
Народні прикмети на 26 листопада
- Якщо дощ 26 листопада йде, і взагалі, в попередні дні також була негода — це обіцяє багатий урожай в наступному році
- Вугілля в печі тліють яскраво — буде погана погода
- Поривчастий вітер 26 листопада затихає тільки до вечора — в найближчі дні можна очікувати потепління.
- Якщо людина народилася 26 листопада, то в якості талісмана їй потрібно носити шпінель
- Чумацький шлях відмінно проглядається — за прикметами, чекай холоднечу
- Зірки 26 листопада мерехтять яскраво — чекай сніжну і вітряної погоди
- Шум лісу чується — це віщує нещастя
- Вдень почалася снігова буря — вночі буде мороз
- Дерева вкрилися інеєм — за прикметами, буде врожайний рік
- Будь-які опади віщують багатий урожай в наступному році
- Зайці тікають із лісу — буде холоднеча
- Сніг падає великими пластівцями — буде легкий мороз
- Каркають ворони — чекай відлиги
- Якщо відправитися в подорож 26 листопада, то воно буде вдалим
- Можна лікувати порушення мовлення у дітей
- Не можна лаятися на Івана, інакше Бог ніколи молитов не почує
- Люди, чиє ім’я починається на букву «І», в цей день будуть особливо вдалими