ГОРОСКОП НА 26 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
На всi аспекти активно впливатиме ваш настрiй. Стримуйте емоцiї, щоб уникнути непоправного.
ТЕЛЕЦЬ
Поради близьких i друзiв допоможуть вгамувати вашi почуття i зроблять життя насиченiшим.
БЛИЗНЮКИ
Ви почуватиметеся спокiйно та гармонiйно. Доля запропонує вам випробовування.
РАКИ
Фiлософськи поставтеся до дрiбниць побуту i неприємностей.
ЛЕВ
Скористайтеся шансом дiзнатися щось нове — це шлях до успiху.
ДІВА
Вiд результатiв працi всi лаври дiстануться саме вам.
ТЕРЕЗИ
Нарештi вам вдасться купити те, про що ви давно мрiяли.
СКОРПІОН
Не покладайтеся зараз на iнтуїцiю — вона може вас пiдвести.
СТРІЛЕЦЬ
Прислухайтеся до людини, якiй довiряєте. Будьте обережнi з фiнансами.
КОЗЕРІГ
Якщо не хочете заводити новi знайомства, бiльше часу проводьте вдома.
ВОДОЛІЙ
Настав перiод отримати новi знання, виправити правильнi орiєнтири.
РИБИ
Будьте вiдкритими, але контролюйте емоцiї.