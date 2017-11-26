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ГОРОСКОП НА 26 ЛИСТОПАДА

26.11.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

На всi аспекти активно впливатиме ваш настрiй. Стримуйте емоцiї, щоб уникнути непоправного.

ТЕЛЕЦЬ

Поради близьких i друзiв допоможуть вгамувати вашi почуття i зроблять життя насиченiшим.

БЛИЗНЮКИ

Ви почуватиметеся спокiйно та гармонiйно. Доля запропонує вам випробовування.

РАКИ

Фiлософськи поставтеся до дрiбниць побуту i неприємностей.

ЛЕВ

Скористайтеся шансом дiзнатися щось нове — це шлях до успiху.

ДІВА

Вiд результатiв працi всi лаври дiстануться саме вам.

ТЕРЕЗИ

Нарештi вам вдасться купити те, про що ви давно мрiяли.

СКОРПІОН

Не покладайтеся зараз на iнтуїцiю — вона може вас пiдвести.

СТРІЛЕЦЬ

Прислухайтеся до людини, якiй довiряєте. Будьте обережнi з фiнансами.

КОЗЕРІГ

Якщо не хочете заводити новi знайомства, бiльше часу проводьте вдома.

ВОДОЛІЙ

Настав перiод отримати новi знання, виправити правильнi орiєнтири.

РИБИ

Будьте вiдкритими, але контролюйте емоцiї.

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