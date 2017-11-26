ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 ЛИСТОПАДА

- 1890 — У місті Боржомі (Грузія) почався промисловий розлив однойменної мінеральної води.
- 1901 — У Львові студенти виступили з вимогою створення українського університету.
- 1917 — У Києві на засіданні Генерального секретаріату затверджено статут «вільного козацтва», ухвалено створити комісію з охорони краю при Генеральному секретаріатові внутрішніх справ і демобілізаційний комітет.
- 1966 — У Бретані (Франція) президент Шарль де Голль урочисто відкрив першу у світі припливну електростанцію.
- 1968 — Сесія Генеральної Асамблеї ООН схвалила Конвенцію про незастосування терміну давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства.
- 1970 — Рекордна злива в Баро, Гваделупа (38.10 мм за 1 хвилину)
- 1976 — Католицька церква відмовилась від того, щоб католицизм вважався державною релігією Італії.
- 1977 — У Львові відкрито пам’ятник першодрукареві Івану Федорову (скульптори В. Н. Борисенко, В. М. Подольський).
- 1988 — Відбувся старт пілотованого космічного апарату «Союз ТМ-7» з міжнародним екіпажем (Олександр Волков, Сергій Крикальов, Жан-Лу Кретьєн).
- 2004 — «Ігнорування прав і свобод українського народу, сприяння фальсифікації виборів Президента України у 2004 році і зрада академічних цінностей» — за таким вердиктом Вчена рада Львівського Національного університету ім. Івана Франка позбавила на той час дійсного Президента України Л. Д. Кучму звання почесного доктора.
- 2005 — Установлено День пам’яті жертв Голодомору 1932–33 років (остання субота листопада).