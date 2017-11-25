ІМЕНИНИ 25 ЛИСТОПАДА

Іван — ім’я походить від стародавнього іудейського Іоанн і в перекладі означає «помилуваний Богом». Ім’я Іван — саме українське ім’я. Під час Великої Вітчизняної війни німці саме так називали всіх українців. На латині ім’я Іван читається як Айван. У другій половині ХХ століття мода на слов’янські імена поширилася в іспаномовних і португаломовних країнах, в цих країнах крім рідних для них імен Хуан і Жан з’явилося ім’я Іван і Еван.
Карина — ім’я має кілька версій походження. За однією з версій ім’я Каріна має латинське походження і походить від римського когномена (особистого або родового прізвиська) Carinus, похідного від іншого когномена — Carus, що походить від латинського carus, що перекладається як «милий», «дорогий». У підтвердженні цієї версії походження можна привести сучасне значення італійського слова «cara», що означає «красива, мила». За другою версією походження «Carina» в перекладі з латинської мови означає «кіль корабля».
Микола — ім’я в перекладі з грецької мови означає «переможець народів». За буквальним змістом ім’я Микола тотожне імені Никодим.
Сава — ім’я походить від древнеарамейского «саба» або «сава», що перекладається як «старець, мудрець, старий». За другою — перекладається з грецької як «з народу собою». Третя версія дає давньоєврейську варіант — «шабат», перекладається як «Субота».