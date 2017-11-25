У церкві 25 листопада вшановували патріарха Іоанна Милостивого, який, згідно з історичними даними, жив на території Олександрії в VI-VII ст.
Іван народився в сім’ї губернатора Кіпру і спочатку жив звичайним світським життям. Однак сталося так, що Іван втратив дружину і дітей, після чого вирішив присвятити себе Богу і вести аскетичний спосіб життя. Відомий був своєю добротою і турботою про бідняків. Незважаючи на те, що Іван (Іоанн) не був кліриком або ченцем, народ все-таки вирішив зробити його патріархом. Вступивши у свої права, Іван тут же порахував, скільки жебраків знаходиться в Олександрії, після чого вирішив роздати їм усе своє майно. Надалі зробив чимало добрих справ, в тому числі, викуповував полонених, давав притулок знедоленим. Саме за це він і отримав прізвисько Милостивий.
25 листопада закінчувалися весільні тижні. Потім весілля грали вже в кінці зими. Саме тому, юнаки та дівчата, що залишилися без пари, з заздрістю дивилися на своїх більш щасливих товаришів і подруг. Відзначали, що стає все більше клестов, снігурів, сойок, свиристелей, які швидко освоювалися на новому місці. Невблаганно наближалася зима зі своїми холодами.
Говорили, що найважче переносять зимову холоднечу маленькі діти, а тому, було прийнято молитися за синів і дочок, щоб Бог до них був милостивим. Зазвичай батьки 25 листопада вимолювали здоров’я дітям, одночасно просячи Бога про щастя для них. Цікаво, що в сучасній Росії в цей день, навпаки, вшановують матерів. Так що, діти вітають мам з їх святом.
Народні прикмети на 25 листопада
- Дощ іде 25 листопада до 4 грудня будуть відлиги
- Потрібно прочитати молитву Іоанну, щоб діти були у безпеці і не хворіли
- Ще не похолодало — весна буде ранньою
- Якщо людина народилася 25 листопада, то вона буде захисником слабких і знедолених, може працювати суддею. В якості талісмана їй варто носити бірюзу або турмалін
- Мряка вранці спостерігається — ввечері будуть заморозки
- Хмари пливуть проти вітру — чекай снігопаду найближчим часом
- Низькі хмари 25 листопада — будуть морози
- Яка погода на Івана — таким і початок грудня буде
- Дощ іде — прикмета, що до лютого будуть стояти сирі і вологі погоди
- Яскраво горить вогонь у печі — на вулиці в найближчі дні буде суха і морозна погода
- В печі утворюється зола — чекай тепла
- Сніг випав 25 листопада — пролежить до весни, а сама весна буде пізньою
- Якщо в цей день зробити добру справу, то воно обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їх долю на тому світі
- Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна
- Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго
- Якщо у цей день дівчина купить взуття за компанію з подругами, то це приведе до невдач в особистому житті
- Всі чоловіки на 25 листопада надзвичайно щедрі
- Якщо дружина нагодує чоловіка горіхами, то він, згідно з прикметами, перестане бурчати і буде ласкавим