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ПРИКМЕТИ НА 25 ЛИСТОПАДА

25.11.2017 Цікаво знати Комментариев нет
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У церкві 25 листопада вшановували патріарха Іоанна Милостивого, який, згідно з історичними даними, жив на території Олександрії в VI-VII ст.

Іван народився в сім’ї губернатора Кіпру і спочатку жив звичайним світським життям. Однак сталося так, що Іван втратив дружину і дітей, після чого вирішив присвятити себе Богу і вести аскетичний спосіб життя. Відомий був своєю добротою і турботою про бідняків. Незважаючи на те, що Іван (Іоанн) не був кліриком або ченцем, народ все-таки вирішив зробити його патріархом. Вступивши у свої права, Іван тут же порахував, скільки жебраків знаходиться в Олександрії, після чого вирішив роздати їм усе своє майно. Надалі зробив чимало добрих справ, в тому числі, викуповував полонених, давав притулок знедоленим. Саме за це він і отримав прізвисько Милостивий.

25 листопада закінчувалися весільні тижні. Потім весілля грали вже в кінці зими. Саме тому, юнаки та дівчата, що залишилися без пари, з заздрістю дивилися на своїх більш щасливих товаришів і подруг. Відзначали, що стає все більше клестов, снігурів, сойок, свиристелей, які швидко освоювалися на новому місці. Невблаганно наближалася зима зі своїми холодами.

Говорили, що найважче переносять зимову холоднечу маленькі діти, а тому, було прийнято молитися за синів і дочок, щоб Бог до них був милостивим. Зазвичай батьки 25 листопада вимолювали здоров’я дітям, одночасно просячи Бога про щастя для них. Цікаво, що в сучасній Росії в цей день, навпаки, вшановують матерів. Так що, діти вітають мам з їх святом.

Народні прикмети на 25 листопада

  1. Дощ іде 25 листопада до 4 грудня будуть відлиги
  2. Потрібно прочитати молитву Іоанну, щоб діти були у безпеці і не хворіли
  3. Ще не похолодало — весна буде ранньою
  4. Якщо людина народилася 25 листопада, то вона буде захисником слабких і знедолених, може працювати суддею. В якості талісмана їй варто носити бірюзу або турмалін
  5. Мряка вранці спостерігається — ввечері будуть заморозки
  6. Хмари пливуть проти вітру — чекай снігопаду найближчим часом
  7. Низькі хмари 25 листопада — будуть морози
  8. Яка погода на Івана — таким і початок грудня буде
  9. Дощ іде — прикмета, що до лютого будуть стояти сирі і вологі погоди
  10. Яскраво горить вогонь у печі — на вулиці в найближчі дні буде суха і морозна погода
  11. В печі утворюється зола — чекай тепла
  12. Сніг випав 25 листопада — пролежить до весни, а сама весна буде пізньою
  13. Якщо в цей день зробити добру справу, то воно обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їх долю на тому світі
  14. Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна
  15. Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго
  16. Якщо у цей день дівчина купить взуття за компанію з подругами, то це приведе до невдач в особистому житті
  17. Всі чоловіки на 25 листопада надзвичайно щедрі
  18. Якщо дружина нагодує чоловіка горіхами, то він, згідно з прикметами, перестане бурчати і буде ласкавим
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