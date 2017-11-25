День пам’яті жертв голодоморів – щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Традиційно цього дня громадяни нашої країни відвідують поминальне богослужіння та покладають квіти, ставлять символічні горщики з зерном до пам’ятників жертвам голодоморів в Україні.
Голодомор 1932—1933 років — геноцид українського народу. У 1932–1933 роках шляхом створення штучного масового голоду, що призвів до багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості, розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.
Спланована конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян впродовж Голодомору 1932—33 років безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому були значні запаси зерна в резервах та здійснювався його експорт за кордон під час Голодомору, заборонялося та блокувався виїзд голодуючих поза межі України.
Голод 1946—1947 — масовий голод, був спричинений не так повоєнним неврожаєм, як спланованою акцією з метою забрати в селян залишки зерна для надання допомоги «братнім народам» із соціалістичного табору та відбудови промисловості, відновлення військово-промислового комплексу. На початок голоду, також вплинула Друга світова війна, яка принесла руйнування всіх ланок господарства України. Розорене сільське господарство остаточно підірвала сильна посуха, особливо постраждали південні області.
О 16.00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбудеться акція «Запали свічку», в рамках якої всі бажаючі віднесуть свічки до пам’ятників жертвам Голодоморів. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні.