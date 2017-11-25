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ГОРОСКОП НА 25 ЛИСТОПАДА

25.11.2017 Гороскоп Комментариев нет
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ОВЕН

Овни захочуть цілий день лежати на дивані і нічого не робити. План хороший, але вам не вистачає руху і свіжого повітря. Зірки радять обов’язково здійснити прогулянку на природі.

ТЕЛЕЦЬ

У Тельців активний день, в якому знайдеться місце для домашніх справ і для шопінгу. Не втрачайте голову в магазині.

БЛИЗНЮКИ

Сьогодні Близнюки весь день будуть приділяти увагу рідним і близьким. Увечері можлива галаслива вечірка.

РАК

У Раків тихий день, наповнений сімейними радощами.

ЛЕВ

Левам варто сходити в гості. Не давайте сьогодні в борг.

ДІВА

Дівам варто задуматися про романтику і присвятити цей день другій половинці.

ТЕРЕЗИ

Зірки обіцяють Терезам якусь захоплюючу пригоду. Однак варто уникати водойм в цей день.

СКОРПІОН

Скорпіонам захочеться порадувати сім’ю. Вечір найкраще присвятити догляду за собою.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям захочеться сьогодні погуляти з родиною на свіжому повітрі і закінчити вечір за якоюсь веселою грою. Відмінний план, головне — не витрачайте багато грошей.

КОЗЕРІГ

Козероги зможуть присвятити цей день собі. Увечері найкраще залишитися вдома.

ВОДОЛІЙ

У Водоліїв непростий день. Ви захочете налагодити відносини з далеким родичем.

РИБИ

Рибам варто подумати про духовне і вечір присвятити театру або опері.

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