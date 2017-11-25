ГОРОСКОП НА 25 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Овни захочуть цілий день лежати на дивані і нічого не робити. План хороший, але вам не вистачає руху і свіжого повітря. Зірки радять обов’язково здійснити прогулянку на природі.
ТЕЛЕЦЬ
У Тельців активний день, в якому знайдеться місце для домашніх справ і для шопінгу. Не втрачайте голову в магазині.
БЛИЗНЮКИ
Сьогодні Близнюки весь день будуть приділяти увагу рідним і близьким. Увечері можлива галаслива вечірка.
РАК
У Раків тихий день, наповнений сімейними радощами.
ЛЕВ
Левам варто сходити в гості. Не давайте сьогодні в борг.
ДІВА
Дівам варто задуматися про романтику і присвятити цей день другій половинці.
ТЕРЕЗИ
Зірки обіцяють Терезам якусь захоплюючу пригоду. Однак варто уникати водойм в цей день.
СКОРПІОН
Скорпіонам захочеться порадувати сім’ю. Вечір найкраще присвятити догляду за собою.
СТРІЛЕЦЬ
Стрільцям захочеться сьогодні погуляти з родиною на свіжому повітрі і закінчити вечір за якоюсь веселою грою. Відмінний план, головне — не витрачайте багато грошей.
КОЗЕРІГ
Козероги зможуть присвятити цей день собі. Увечері найкраще залишитися вдома.
ВОДОЛІЙ
У Водоліїв непростий день. Ви захочете налагодити відносини з далеким родичем.
РИБИ
Рибам варто подумати про духовне і вечір присвятити театру або опері.