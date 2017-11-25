ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 ЛИСТОПАДА

- 1981 — Генеральна Асамблея ООН оголосила цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.
- 1992 — Кабінет Міністрів України видав постанову «Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів»
- 2003 — Рада на пропозицію уряду Янукович ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 ₴ до 205 ₴.
- 2004 — На засіданні Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» з формулюванням «дискредитація іміджу академії» було ухвалено позбавити Л. М. Кравчука звання почесного доктора.