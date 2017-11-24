Зазвичай наставала пора, коли відкривався санний шлях, і не дивно, що 24 листопада в свідомості народу було відомо як Санница. Селяни 24 листопада збиралися в далеку дорогу і вирушали на ринки для того, щоб продати свій товар. Крім того, в якості розваги каталися на санях і влаштовували гуляння. Дівчата 24 листопада вечорами ворожили на судженого. День, як правило, видавався сніговим і холодним.
24 листопада вшановують пам’ять Теодора (Федора) Студита, який жив у VIII-IX ст. і був відомий як візантійський чернець. Федір народився в сім’ї чиновника, отримав гарну освіту. Його дядько був ігуменом монастиря, і саме під його впливом Федір прийняв постриг. Разом з Федором служити Богові вирішила також і його дружина на ім’я Анна. Незабаром Федір став ігуменом і був відомий своїм аскетичним способом життя. Активно займався проповідування християнської віри, викривав пороки правителів і захищав святині від дій іконоборців. Саме за це сам Федір неодноразово піддавався гонінням. Наприкінці VIII століття Федір разом зі своїми учнями вирішив оселитися в Студійському монастирі, який згодом став відомий серед прихильників християнства. Для обителі ігумен розробив досить суворий статут, яким обов’язково варто слідувати тим, хто хотів стати частиною братії монастиря. Цікаво, що значно пізніше саме цей статут став основою для аналогічних статутів інших руських монастирів.
Народні прикмети на 24 листопада
- Йде мокрий сніг або стоїть ясна погода, то до 4 грудня ще трапляться відлиги
- Тепла погода на Студита — зима теж буде теплою, і навпаки
- Сонце 24 листопада світить на Федора — чекай похолодання
- Йде дощ 24 листопада — тепло протримається до Введення
- Багато зірок на небі — прикмета, що буде багато грибів і ягід. До речі, щоб ця прикмета збулася, заварювали чай з сушеними ягодами
- Якщо людина народилася на Федора, то у неї буде норовиста вдача, а в якості талісмана їй слід носити цитрин
- Гуси вийшли на лід — прикмета, що буде відлига на Різдво
- Ще не всі колосся обрані до 24 листопада — у наступному році сходи будуть дуже поганими. Саме тому, селяни намагалися завершити всі роботи заздалегідь
- Якщо в цей день приготувати і з’їсти гарячій борщ, то зима буде м’якою і теплою
- Не варто 24 листопада грати весілля або влаштовувати сватання в цей день — шлюбний союз буде нещасливим
- Потрібно обов’язково викинути посуд з тріщинами в цей день, щоб, згідно з прикметами, не відчувати бідності