ГОРОСКОП НА 24 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Притримуйтеся власної думки, але не нав’язуйте її іншим.
ТЕЛЕЦЬ
Перевтома може призвести до непорозумінь із друзями та сварок у родині.
БЛИЗНЮКИ
Вдалий день для покупок. Також можна розпочати ремонт, оновлення оселі.
РАК
Важливо зосередитися на одній справі і не витрачати сили на дрібниці.
ЛЕВ
Нікуди не поспішайте та будьте максимально спокійними.
ДІВА
Приведіть до ладу свій робочий простір. Будьте уважними у справах.
ТЕРЕЗИ
День буде емоційним та дуже активним. Доведеться багато спілкуватися.
СКОРПІОН
Далекі поїздки краще відкласти на інший день. Більше відпочивайте.
СТРІЛЕЦЬ
Цей день краще присвятити домашнім справам та спілкуванню із родиною.
КОЗЕРІГ
Присвятіть день собі. Корисно навіть просто побути вдома, на самоті.
ВОДОЛІЙ
Намагайтеся не переїдати та більше гуляти на свіжому повітрі.
РИБИ
Будьте впевненими у собі. Знадобиться вміння улагоджувати конфлікти.