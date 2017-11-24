33 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ ВТРАТИЛИ МЕШКАНЦІ «РОЗБЛОКОВУЮЧИ» СВОЇ БАНКІВСЬКІ КАРТКИ

Постраждалі спочатку отримали смс-повідомлення про те, що їхні картки заблоковано і для того, щоб їх розблокувати, потрібно повідомити «співробітникам банку» комбінацію з 4 цифр, вказаних в наступному повідомленні. Виконавши такі «настанови», мешканці Покровська та Українська збагатили аферистів на суму 2 тисячі та 1 600 гривень, а ще один потерпілий втратив значно більше – 29 500 гривень, повідомляє Покровський відділ поліції.
До чергової частини Покровського відділу поліції надійшла заява від 73-річного місцевого мешканця про те, що невідомі заволоділи його грошима в сумі 2 тисячі гривень. Як стверджує сам потерпілий, сталося це саме після того, як йому спочатку надійшло смс-повідомлення про те, що його банківську картку заблоковано, а потім ще одне із номером «співробітників банку» та цифрами, які треба назвати для розблокування. Пенсіонер, не впевнившись в тому, що має справу з дійсними працівниками банківських установ, передзвонив на вказаний телефон та назвав код з повідомлення. Через кілька хвилин йому прийшло ще одне смс, з повідомленням про зняття коштів з рахунку.
Того ж дня аналогічний факт зареєстрували і селидівські правоохоронці. Так, 45-річний мешканець м.Українська, «розблоковуючи» свою банківську картку, втратив 1 600 гривень.
А до добропільських правоохоронців надійшла інформація про те, що «співробітники банку» ошукали чоловіка на кругленьку суму — 29 500 гривень. Схема злочинців була стандартною: «вашу картку заблоковано». Потерпілий, виконуючи всі поради «співробітників банку», навіть не підозрював, що в такий спосіб він збагачує шахраїв.
За всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочинів, та вкотре закликають громадян бути більш обачними, та все, що стосується операцій з банківськими картками чи якихось установчих змін, неодмінно звертатись особисто до фахівця банку, та не надавати ніякої інформації за телефоном.