ІМЕНИНИ 24 ЛИСТОПАДА

Антон — ім’я має різні версії походження. За першою версією, ім’я — це видозмінена українська форма грецького імені Антоній. Ім’я Антоній і Антон походять від римського родового імені Antoninus — похідного від Antonius, яке носили всі хлопчики-первістки в цій родині. Ім’я Антонін також є родинним Антону. Ім’я Антон означає «вступає в бій», «протистоїть», «той, що змагається в силі» і є епітетом богу Діонісу. За другою версією, ім’я Антон має значення «квітка», «колір» — в перекладі з грецького «anthos».
Віктор — ім’я в перекладі з латинської мови означає «переможець». У імені Віктор є родинні імена, утворені від слова «victor», що стали римськими когноменом Victorinus, Victorianus — Вікторія, Вікторин, Вікторина. Багато з них згодом увійшли в православні і католицькі святці.
Євгеній — ім’я в перекладі з грецької мови означає «благородний», дослівно це ім’я можна перекласти як «з хорошими генами». Від чоловічого імені було утворено жіноче ім’я — Євгенія. У СНД імена Євген і Євгенія почали широко вживатися в XIX столітті.
Максим — ім’я має латинське походження і в перекладі означає «найбільший». Походить від римського когномена (особистого або родового прізвиська) Maximus. Для імені Максим є родинне ім’я Максиміліан.
Степан — ім’я в перекладі з давньогрецької «Стефанос» означає «вінок», «корона». Церковнослов’янська форма, прийнята в православ’ї — Стефан. Це ім’я широко поширене в Європі в формах Етьєн, Естебан, Іштван, Стівен. Від імені Стефан (Степан) утворено жіноче ім’я Стефанія, в українській мові звучить як Степанида.
Тимофій — ім’я походить від грецького «тімофеос», в перекладі означає «почитає Бога». У різних європейських країнах це ім’я буде звучати як Тімоті, Тімотіас в Англії, Тімотео — в Іспанії, Італії, Тімотео — в Португалії, Тімотеос — в Греції, Тимотей — в Румунії, Тимотеуш — в Польщі, в північних країнах (Норвегія, Данія, Швеція) і в Німеччині — Тімотеус, Тімо, Тімі — в Фінляндії, Тімод — в Ірландії.
Федір — ім’я грецького походження, сучасна форма імені Теодорос (Теодорос, Феодорос), утвореного із двох смислових частин «теос, феос» ( «бог, божество») і «дорон» ( «дар, подарунок»). Тому ім’я Федір у перекладі означає «дарований Богом», «Божий дар». Церковна форма імені — Феодор. Ім’я Федір (Феодор) вважається християнською, так як стало використовуватися як особисте ім’я серед перших християн.
Яків — це біблійне ім’я, в буквальному перекладі з івриту означає «наступний по п’ятах». За біблійними переказами Яків був близнюків Ісава і народився слідом за ним, тримаючись за п’яту свого старшого брата. Яків відзначається у всіх авраамічних релігіях: в іудаїзмі, християнстві та ісламі.
Стефанія — ім’я утворено від грецького імені Стефанос (Стефан, в українській транскрипції — Степан), що означає «вінець», «діадема».