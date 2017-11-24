У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШОВ КІНОЛЕКТОРІЙ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

День пам’яті жертв голодоморів — щорічний національний пам’ятний день в Україні, який відзначається в четверту суботу листопада.
В 2017 році він припадає на 25 листопада. Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики з зерном та свічками до пам’ятників жертвам голодоморів в Україні.
В Покровському історичному музеї пройшов кінолекторій присвячений 85-м роковинами Голодомору 1932 — 1933 років в Україні. Який визнано геноцидом українського народу. Тоді було вбито мільйони людських життів. Страшні обставини злочину унеможливлюють встановлення точної кількості смертей невинних людей та вичерпного поіменного списку жертв.
Студенти першого курсу Донецького національного технічного університету переглядаючи частину документального фільму «Хлібна гільйотина», мали змогу більше дізнатися про ті страшні часи в історії нашої країни. Кінолекторій нікого не залишив байдужим. Крім того присутні мали змогу ознайомитися з виставкою «Гірка пам’ять народу», яка діє до кінця місяця.
Цю трагедію нашого народу ми повинні пронести в наших серцях. І ніколи в житті не забувати ці жахливі часи, щоб вони не повторилися.