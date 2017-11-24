У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШЛА ГОДИННА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 24.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Сумну дату для нашого народу — річницю голодомору 1932-1933 років відзначили 24 листопада у Покровську в приміщенні Центральної бібліотеки імені Шевченко. Тут відбулась загальноміська годинна пам’яті жертв Голодомору. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:голодомор, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, память погибшим, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ КАПРІ, тв капри, Юрий Третяк Додати коментар Отменить ответ