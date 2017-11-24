Актуально:

У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШЛА ГОДИННА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

24.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Сумну дату для нашого народу — річницю голодомору 1932-1933 років відзначили 24 листопада у Покровську в приміщенні Центральної бібліотеки імені Шевченко. Тут відбулась загальноміська годинна пам’яті жертв Голодомору.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Tags:, , , , , , , , , , , , , ,

Додати коментар