ПРОКУРАТУРА ПОПЕРЕДИЛА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРУ

Під час вивчення тендерної документації установлено, що державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» проводило тендерні торги на виконання робіт по заміні армування у клітьовому стволі, переможцем яких було визнано товариство з обмеженою відповідальністю.
Однак, як виявила прокуратура, вказаний учасник торгів протягом останніх 3-х років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.
Незважаючи на це, держпідприємство торги не відмінило, як це передбачено Законом України «Про державні закупівлі».
Реагуючи на вказані порушення, прокуратурою Донецької області до Господарського суду Донецької області пред’явлено позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України до ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» та товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними рішення тендерного комітету та договору на виконання робіт на суму майже 15 млн грн.
Наразі судовий розгляд справи триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області