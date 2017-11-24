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ПРЕЗИДЕНТ РОЗПОЧАВ РОБОЧИЙ ВІЗИТ ДО БРЮССЕЛЯ

24.11.2017 Варто знати Комментариев нет
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Президент України Петро Порошенко розпочав дводенний робочий візит до Брюсселя для участі у П’ятому саміті «Східного партнерства».

Глава Української держави виступить на пленарному засіданні Саміту на тему: «Досягнення з часу Ризького Саміту та визначення нових пріоритетів». Планується також виступ Президента під час робочого обіду за участі глав держав та урядів Європейського Союзу і країн-партнерів на тему: «Працюємо разом над спільними європейськими викликами».

Під час візиту передбачено переговори Президента України з керівництвом інституцій ЄС, лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів «Східного партнерства». Планується також зустріч з Генеральним секретарем НАТО та аудієнція у Короля Бельгії.

 

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