ПРЕЗИДЕНТ РОЗПОЧАВ РОБОЧИЙ ВІЗИТ ДО БРЮССЕЛЯ

Президент України Петро Порошенко розпочав дводенний робочий візит до Брюсселя для участі у П’ятому саміті «Східного партнерства».
Глава Української держави виступить на пленарному засіданні Саміту на тему: «Досягнення з часу Ризького Саміту та визначення нових пріоритетів». Планується також виступ Президента під час робочого обіду за участі глав держав та урядів Європейського Союзу і країн-партнерів на тему: «Працюємо разом над спільними європейськими викликами».
Під час візиту передбачено переговори Президента України з керівництвом інституцій ЄС, лідерами держав-членів ЄС та країн-партнерів «Східного партнерства». Планується також зустріч з Генеральним секретарем НАТО та аудієнція у Короля Бельгії.