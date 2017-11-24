ПОКРОВСЬКІ ПРАВООХОРОНЦІ ЗАТРИМАЛИ СЕРІЙНИХ КВАРТИРНИХ КРАДІЇВ

Співробітниками Покровського відділу поліції затримані двоє раніше судимий чоловіків, які скоїли 5 крадіжок з квартир у місті. Майно здобуте злочинним шляхом вилучене та буде повернуто законим власникам, а крадія загрожує до 5 років в’язниці, повідомляє Покровський відділ поліції.
Останнім часом до чергової частини Покровського відділу поліції почали надходити заяви про скоєння крадіжок з квартир місцевих мешканців. Зазвичай вночі крадії визначали квартири без хазяїв, зламували вікна або двері квартир та викрадали з них побутову техніку та коштовності.
Покровськими оперативниками були проаналізовані усі скоєні крадіжки та вжиті необхідні оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб злочинців. В результаті кропіткої роботи правоохоронців крадії були затримані. Ними виявилися двоє місцевих мешканців 35 та 37-ми років. Чоловіки і раніше притягалися до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів, а один з них близько півроку як звільнився з місць позбавлення волі.
Як з’ясувалося, чоловіки вирішили заробляти таким способом. Викрадені речі крадії планували «вигідно продати», а кошти витратити на власні потреби. Затримані зізналися у скоєних злочинах. Майно, здобуте злочинним шляхом вилучене у якості речових доказів та після закінчення досудового розслідування, буде повернуто законним власникам.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєння такого правопорушення молодики можуть відправитися до в’язниці на строк до 5 років.