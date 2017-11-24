ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОПОНУЄ ДІТЯМ БЕЗКОШТОВНІ ПУТІВКИ

Сектор у справах сімї та молоді Покровської міської ради повідомляє, що в наявності є безкоштовні путівки для дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.
- ДП УДЦ «Молода Гвардія» з 06.12.2017 по 26.12.2017р. — 4 путівки:
— дітей-сиріт;
— дітей, позбавлених батьківського піклування;
— дітей-інвалідів, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);
— дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
— дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
— дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
— дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
— дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
— дітей із багатодітних сімей (при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством).
Виїзд дітей до ДП УДЦ «Молода Гвардія» планується 05 грудня 2017 року з жд вокзалу м.Костянтинівка. (Батьки відвозять та зустрічають дітей з жд вокзалу м.Костянтинівка самостійно).
Вартість проїзду до міста Одеса та в зворотньому напрямку складає:
— діти до 14 років 457,58 гр.
— діти з 14 років 542,90 гр.
2.ДПУ МДЦ «Артек» (Київська обл., Пуща-Водиця) з 05.12.2017 по 26.12.2017р. — 6 путівок:
— дітей-сиріт;
— дітей, позбавлених батьківського піклування;
— дітей-інвалідів, здатних до самообслуговування (за відсутності медичних протипоказань);
— дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
— дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
— дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;
— дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
— дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
— дітей із багатодітних сімей (при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї, встановленого законодавством).
Виїзд дітей до ДПУ МДЦ «Артек» (Київська обл., Пуща-Водиця) відбудеться 04 грудня 2017 року з жд вокзалу м.Костянтинівка. (Батьки відвозять та зустрічають дітей з жд вокзалу м.Костянтинівка самостійно ).
Вартість проїзду до міста Київ та в зворотньому напрямку складає :
— діти до 14 років 442,58 гр.
— діти з 14 років 494, 90 гр.
За інформацією звертатися за адресою: м.Покровськ, пл.Шибанкова, 13, каб.44.