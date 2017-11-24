ОПОРНУ ШКОЛУ У СЕЛІ ГРИШИНЕ ВІДКРИТО 24.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Реконструкцію Гришинської ЗОШ I-III ступенів, яка має статус навчально-виховного комплексу завершено і ось довгоочікуваний момент — урочисте відкриття. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:Гришино, ЖЕБРИВСКИЙ, Мирноград, Новости, Новости Мирнограда, Новости Покровска, новости родинского, ОПОРНАЯ ШКОЛА, Открытие школы, Покровск, Район, Родинское, ТБ КАПРИ, тв капри, Шишко, школа Додати коментар Отменить ответ