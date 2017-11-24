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ОПОРНУ ШКОЛУ У СЕЛІ ГРИШИНЕ ВІДКРИТО

24.11.2017 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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Реконструкцію Гришинської ЗОШ I-III ступенів, яка має статус навчально-виховного комплексу завершено і ось довгоочікуваний момент — урочисте відкриття.

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