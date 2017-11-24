КРУГЛИЙ СТІЛ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ РОБОТОДАВЦЯМИ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

24 листопада 2017 року в Покровському міському центрі зайнятості Донецької області до Міжнародного дня інвалідів проведено Круглий стіл на тему «Удосконалення механізму взаємодії із соціальними партнерами та роботодавцями щодо зайнятості осіб з інвалідністю». До участі в засіданні Круглого столу були запрошені Красноармійське об’єднане управління ПФУ Донецької області, УСЗН Покровської МР Донецької області, УСЗН Красноармійської РДА, Територіальний центр Покровського району, Терценр Покровської МР Донецької області, Покровська міськрайонна організація товариства «Червоного хреста України», Покровська районна організація осіб з інвалідністю.
На початку заходу директор Покровського МЦЗ Донецької області Микола Толмачов проінформував учасників про ситуацію місцевого ринку праці, проблеми та тенденції сучасного ринку, ознайомив з показниками діяльності центру зайнятості, акцентував увагу на тому, що для сприяння працевлаштування осіб з інвалідністю службою зайнятості здійснюється комплексна система заходів, спрямована на підвищення конкурентоспроможності осіб з інвалідністю на ринку праці.
Під час зустрічі учасники обговорили питання працевлаштування осіб з інвалідністю, адаптації їх на новому робочому місці, професійної, медичної та соціальної реабілітації.
В рамках круглого столу були обговорені актуальні питання та вироблений план спільних дій, за допомогою яких необхідно розвивати співпрацю між соціальними партнерами щодо посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та їх безперешкодної інтеграції у суспільне життя.