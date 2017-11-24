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ЗУБКО: ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ ЗМІН МЕДРЕФОРМИ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ РЕАЛЬНО ВПРОВАДИТИ ЗА РІК-ДВА

24.11.2017 Сюжети Комментариев нет
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Верховна Рада прийняла Закон «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». Законом дано старт реформі сільської медицини. Мета закону – забезпечити якісну диспансеризацію у сільській місцевості, вчасне виявлення захворювань, насамперед генетичних на ранніх стадіях, системний нагляд за певними групами хворих, проведення профілактичних й оздоровчих заходів. Першочергове завдання держави – інтегрувати якісні медичні послуги безпосередньо у сільські території. значну частину очікуваних змін реально впровадити за рік-два.

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